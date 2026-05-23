Avellino: il saluto di Missori al club e alla tifoseria Trentadue presenze in biancoverde, due gol e tre assist nell'ultima stagione di Serie B

Ecco il saluto social di Filippo Missori all'Avellino e alla piazza irpina. Il 30 giugno prossimo terminerà il prestito secco, la formula con cui il club biancoverde ha chiuso l'operazione con il Sassuolo nella scorsa estate per puntare sull'esterno capitolino. "Grazie Avellino e grazie avellinesi. È stato un viaggio bellissimo fatto di alti e bassi come tutte le cose della vita. - ha affermato Missori sulla pagina ufficiale social - Ho trovato dei compagni e una società che mi hanno accolto benissimo appena arrivato, uno stadio e una tifoseria che merita tanto e quella curva che non ci ha mai lasciati soli da inizio a fine stagione. Grazie per avermi dato la possibilità di esprimere le mie qualità e le mie doti, sia calcistiche che umane, spero di aver lasciato qualcosa in ognuno di voi. Sempre forza lupi". Così si è espresso Missori, che fa rientro in Emilia nella società neroverde.

Il percorso in biancoverde

Ufficializzato il 29 agosto, sul finale della sessione estiva di calciomercato, dopo la prima giornata di campionato, ha seguito dalla panchina con la prima convocazione la gara contro il Modena, per poi fare il suo esordio in biancoverde nel match casalingo contro il Monza, dopo la prima pausa Nazionali. Da quel momento in poi Missori è stato sempre titolare della fascia destra nella gestione Biancolino nel 4-3-1-2 e nel 3-5-2 con il gol al Venezia nell'1-1 al "Partenio-Lombardi" (ha saltato solo la gara casalinga con il Frosinone per squalifica). Con Ballardini, che ha puntato su Cancelotti terzino destro, ha atteso il momento giusto per ritrovando spazio da esterno sinistro. Il capitolino è andato a bersaglio a Mantova aprendo al 2-0 biancoverde al "Martelli" e ha innescato l'autogol di Bagheria nell'1-0 sul Modena, utile per la qualificazione ai playoff.