I custodi della memoria: dalla notte della carnale al dono delle sacre spine Una mattinata di storia, emozione e tradizione ad Ariano Irpino

Grande partecipazione ed emozione presso l’auditorium comunale di Ariano Irpino per lo spettacolo conclusivo "I custodi della memoria, dalla notte della carnale al dono delle sacre spine”, portato in scena dagli alunni delle classi V A e V B della scuola primaria del plesso Calvario.

La manifestazione si inserisce nell’ambito del progetto d’Istituto di Intercultura "Rievocazione storica del dono delle sacre spine: un viaggio tra storia, emozione e tradizione nel cuore di Ariano medievale", un percorso didattico e formativo che ha coinvolto i bambini in attività di approfondimento storico, scrittura creativa e laboratorio teatrale.

Prima dell’avvio dello spettacolo è stato dedicato un momento particolarmente significativo alla figura di Raffaele Verde, ricordato nel trentesimo anniversario della fondazione dell’Associazione delle sacre spine come ideatore e anima ispiratrice del corteo storico arianese.

Alla presenza della moglie e dei figli, il pubblico ha reso omaggio al suo impegno culturale e alla passione con cui ha contribuito a custodire e tramandare una delle tradizioni più importanti della città. Un ricordo intenso e carico di commozione che ha coinvolto tutti i presenti.

Successivamente gli alunni, veri protagonisti della giornata, hanno dato vita a una rappresentazione teatrale originale, costruita e interpretata attraverso un percorso condiviso di studio e creatività. Con entusiasmo e partecipazione, i 22 bambini hanno raccontato episodi, simboli e atmosfere legate alla storia del dono delle sacre spine, accompagnando il pubblico in un viaggio tra memoria, fede e tradizione popolare.

A rendere ancora più suggestiva la rappresentazione è stata la colonna sonora originale composta dal maestro Nicolino Squarcio, che ha saputo creare un’atmosfera intensa e coinvolgente, capace di valorizzare ogni scena e di trasportare gli spettatori nel fascino dell’Ariano medievale. Le musiche hanno accompagnato i vari momenti dello spettacolo con grande sensibilità artistica, contribuendo a rendere ancora più emozionante l’intera performance.

Numerosa la partecipazione di genitori, docenti e rappresentanti istituzionali. Presenti la vice preside Nicoletta Melito, la referente del progetto di Intercultura Nunzia Tiso e il presidente dell’associazione delle sacre spine Giancarlo Sicuranza, con cui la scuola ha instaurato una preziosa collaborazione orientata alla valorizzazione della storia e delle tradizioni del territorio.

Nel corso dell’evento, la vice preside Nicoletta Melito ha inoltre portato i saluti e il messaggio di apprezzamento della dirigente scolastica Filomena Colella, che ha espresso piena soddisfazione per il lavoro svolto dagli alunni e dai docenti, evidenziando il valore educativo di iniziative capaci di coniugare cultura, memoria storica e crescita personale.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di condivisione, in cui scuola e territorio si sono incontrati attraverso un progetto che ha saputo unire storia, tradizione, creatività e spirito di collaborazione, regalando al pubblico attimi di autentica emozione.

Il percorso si concluderà il prossimo 4 giugno con il grande corteo storico che coinvolgerà oltre 200 alunni dell’istituto insieme ai loro insegnanti, riportando nel centro cittadino colori, costumi e atmosfere dell’antica Ariano medievale.