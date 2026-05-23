Avellino Basket: "Si apre un nuovo ciclo, ma ripartiamo da Grande e Mussini" Conferenza per il presidente Lombardi e il general manager Nevola

Bilancio di fine stagione per l'Unicusano Avellino Basket con il presidente Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola. "Condividiamo l’ultimo pezzo di questa stagione e sinceramente voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto dai tifosi, agli sponsor, sempre crescenti. - ha spiegato Lombardi - Al risultato sportivo voglio aggiungere la gratitudine che ci è stata mostrata, segno del lavoro svolto con impegno e serietà per una crescita costante del club. Il risultato sportivo è stato importante e il palazzetto ha regalato emozioni in tutti noi, soprattutto in gara 3 e gara 4. Ci siamo migliorati rispetto alla passata stagione e ci sono tanti fotogrammi che resteranno impressi nella testa, come il tifo avellinese presente a Bologna. È innegabile il rammarico per i tanti infortuni rimediati dai giocatori. Da lunedì ci rimetteremo a lavorare, ripartendo dal direttore generale Antonello Nevola per le prossime stagioni, il progetto sportivo costruito è stato possibile anche attraverso la sua professionalità".

"C'è anche il PalaDelMauro da adeguare"

"L’anno prossimo inizieremo un nuovo ciclo, questa è una convinzione già esternata nel corso dell'anno. Ci sarà una mezza rivoluzione. Grande e Mussini saranno ancora dei nostri. - ha sottolineato Nevola - Ora, se dobbiamo fare ulteriori step, bisognerà compiere nuovi investimenti, che dovranno essere accompagnati da una professionalizzazione del club ancora maggiore. Il primo passo è portare il club al top, poi la squadra, ma anche l’impianto dovrà essere adeguato, al fine di supportare i nostri programmi".