Scompare da Salerno, ritrovato ad Ariano, si lancia poi due volte nel vuoto La storia del 25enne rintracciato ieri pomeriggio ad Ariano Irpino in uno stato confusionale

Neppure il tempo di essere affidato ai genitori, quando improvvisamente uscendo dagli uffici del commissariato di polizia, insieme a loro per fare ritorno a casa, si è divincolato e come un fulmine diretto verso un muretto esterno per poi buttarsi giù, da due altezze diverse ben due volte.

Una reazione inspiegabile e imprevedibile. Due agenti, hanno tentato in qualche modo di calmarlo. Sono rimasti leggermente contusi entrambi tanto da doversi recare in pronto soccorso.

Una giornata che ha rischiato davvero di finire in tragedia ad Ariano Irpino. Protagonista del gesto che poteva avere conseguenze drammatiche, il 25enne allontanatosi da Salerno e ritrovato nel pomeriggio lungo via Nazionale.

Il giovane, in forte stato confusionale, grazie all'intervento del titolare di un bar era stato subito messo in sicurezza dalla polizia e visitato dai sanitari del 118 immediatamente allertati.

Sembrava aver superato il suo momento di difficoltà, quando improvvisamente ha sorpreso tutti facendo davvero temere il peggio. E' stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane- Bellizzi e da qui a tarda sera, dopo le cure necessare prestate, trasferito al Moscati di Avellino. Fortunatamente non ha riportato alcuna frattura nonostante i due voli.

La speranza è che possa superare presto questo momento particolarmente difficile, delicato e di grave disagio, con l'aiuto di familiari ed amici.