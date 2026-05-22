Scomparso da giovedì, Salerno in ansia per il 25enne Nunziante Immediata L'allarme lanciato dai familiari

Si ricerca Nunziante Carrafiello, giovane di 25 anni, scomparso nella serata di giovedì 21 maggio, intorno alle ore 20, nei pressi del supermercato 365 di Pastena, nel quartiere Italia di Salerno. Al momento della scomparsa, Nunziante era in attesa del padre che stava effettuando acquisti all’interno del supermercato. All’uscita, però, il padre non lo ha più trovato.

Il giovane è alto circa 175 centimetri e al momento dell’allontanamento indossava:

• maglia di colore nero;

• jeans;

• giubbotto blu scuro.

Secondo quanto riferito dai familiari, negli ultimi tempi Nunziante appariva particolarmente agitato.

Si invita chiunque abbia informazioni utili o lo avvisti a contattare immediatamente il numero di emergenza 112.

Massima diffusione è richiesta per agevolare le ricerche e favorire il rapido ritrovamento del giovane.

Salerno – Quartiere Italia / Pastena

Persona scomparsa: Nunziante Immediata, 25 anni

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