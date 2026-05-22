Salernitana-Union Brescia, prevendita di fuoco: Sud Siberiano sold-out Corsa al biglietto per la sfida di domenica

Si aspettava una partenza di fuoco. I fatti lo hanno immediatamente testimoniato. I server del servizio di gestione della vendita dei tagliandi per la prevendita di Salernitana-Union Brescia hanno fatto registrare anche qualche piccolo momento di impasse. Eppure, la prevendita per la sfida di domenica fa registrare già 4000 tagliandi venduti e la Curva Sud Siberiano immediatamente sold-out. Lunghe file online e nei punti vendita fisici.

Contestualmente alla vendita libera, i possessori di abbonamento alle gare interne dell’U.S. Salernitana 1919 per la stagione 2025/26 potranno usufruire del diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto nel posto e nel settore indicati sul proprio abbonamento a tariffa intera oppure ridotta, se rientranti nelle categorie designate (donna, over 65 o under 14). Tale diritto sarà esercitabile esclusivamente in modalità digitale fino alle 9:00 di sabato 23 maggio. Tutti i posti occupati dagli abbonati nel corso della regular season, dunque, non risulteranno vendibili a terzi nel periodo di prelazione e resteranno a disposizione per l’acquisto da parte dei soli abbonati.

Dalle 9:15 del 23 maggio i posti che non risulteranno venduti agli abbonati in fase di prelazione torneranno disponibili per il libero acquisto, insieme agli altri eventualmente rimasti ancora invenduti. Si precisa che il diritto di prelazione destinato agli abbonati è personale, non cedibile e non utilizzabile in settori diversi da quello in cui è stato sottoscritto l’abbonamento. La fase di prelazione per gli abbonati terminerà perentoriamente alle 9:00 di sabato 23 maggio. Per usufruire del diritto di prelazione, gli abbonati con fidelity card scaduta dovranno necessariamente sottoscrivere una nuova fidelity card (online attraverso questo link): una volta sottoscritta, potranno sbloccare la prelazione inserendo il codice della vecchia card, mentre in fase di finalizzazione dovranno inserire il codice della nuova.