Salernitana, applausi al ritorno in città. Ora la prevendita per il Brescia Una cinquantina di tifosi hanno accolto la squadra. Alle ore 10:00 scatta la corsa al biglietto

Una cinquantina di tifosi si sono fatti trovare lì, nei pressi della stazione di Salerno, per accogliere con applausi e richieste di selfie la squadra granata, di ritorno dal viaggio dopo la vittoria pesantissima di Ravenna. Ieri mattina la Salernitana ha lavorato in Emilia Romagna, sciogliendo i muscoli e cercando di espellere tutte le tossine di 180' dalla grandissima intensità ma col sorriso per la qualificazione in semifinale. Poi il ritorno in treno, con l'accoglienza nel tardo pomeriggio al ritorno in città. Ad anticipare il gruppo Serse Cosmi, accolto da un'ovazione. Poi, in attesa del bus sociale, è stato tempo di selfie e abbracci con i tifosi.

Effetto Arechi

Dalle ore 10:00 sarà corsa al tagliando per Salernitana-Union Brescia. Facile immaginare che si andrà a caccia del record stagionale dopo i quasi 22mila di settimana scorsa con la Reggiana. I biglietti saranno acquistabili sia presso i punti vendita autorizzati TicketOne sul territorio nazionale, sia online. Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:30 alle 20:30. Anche per questo evento non sarà consentito il cambio utilizzatore. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti (Curva Nord inferiore, capienza 250 posti) terminerà alle 19:00 di sabato 23 maggio e non prevede limitazioni. Gli abbonamenti per la stagione 2025/26 non rappresenteranno in alcun modo un titolo valido per l’accesso allo stadio, essendo contemplate in essi solo ed esclusivamente le partite della regular season.

Prelazione per gli abbonati

Contestualmente alla vendita libera, a partire dalle 10:00 di domani — venerdì 22 maggio — i possessori di abbonamento alle gare interne dell’U.S. Salernitana 1919 per la stagione 2025/26 potranno usufruire del diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto nel posto e nel settore indicati sul proprio abbonamento a tariffa intera oppure ridotta, se rientranti nelle categorie designate (donna, over 65 o under 14). Tale diritto sarà esercitabile esclusivamente in modalità digitale fino alle 9:00 di sabato 23 maggio. Tutti i posti occupati dagli abbonati nel corso della regular season, dunque, non risulteranno vendibili a terzi nel periodo di prelazione e resteranno a disposizione per l’acquisto da parte dei soli abbonati. Dalle 9:15 del 23 maggio i posti che non risulteranno venduti agli abbonati in fase di prelazione torneranno disponibili per il libero acquisto, insieme agli altri eventualmente rimasti ancora invenduti. Si precisa che il diritto di prelazione destinato agli abbonati è personale, non cedibile e non utilizzabile in settori diversi da quello in cui è stato sottoscritto l’abbonamento. La fase di prelazione per gli abbonati terminerà perentoriamente alle 9:00 di sabato 23 maggio. Per usufruire del diritto di prelazione, gli abbonati con fidelity card scaduta dovranno necessariamente sottoscrivere una nuova fidelity card (online attraverso questo link): una volta sottoscritta, potranno sbloccare la prelazione inserendo il codice della vecchia card, mentre in fase di finalizzazione dovranno inserire il codice della nuova.