Festa: "Ferragosto ad Avellino? Che disastro: roba da dilettanti allo sbaraglio" L'ex sindaco : in pochi e ingabbiati hanno assistito ad un concerto sotto un palco ad altezza 7 nani

Un video di circa un minuto e 40 secondi per bocciare il Ferragosto Avellinese e la programmazione dell'estate in città del comune di Avellino. L'ex Sindaco Gianluca Festa, capogruppo dell'opposizione in comune, è categorico: "Il ferragosto Avellinese è stato un disastro organizzativo, roba da dilettanti allo sbaraglio".

Palco ad "altezza sette nani"

Il riferimento è al concertone di Ferragosto, dello scorso 16 agosto, che ha visto sul palco di piazza Libertà Frada, Joseph o Tsunami e poi ancora BigMama e i The Kolors. "Leggo commenti sui social, ascolto opinioni in strada - spiega Festa-. È stato un concerto, per quei pochi che lo sono riusciti a vedere ingabbiati, sotto un palco ad altezza sette nani, un evento che è stato un fallimento".

Nella stessa piazza successi e fallimenti

"Eppure pochi anni fa, in quella stessa piazza, abbiamo organizzato concerti evento con Tananai, Achille Lauro o a Capodanno con Venditti e Luche'.- spiega Festa-. Stessa piazza, stesse norme per la sicurezza ma risultati oggettivamente diversi, perché sono diversi gli amministratori. "