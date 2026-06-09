Ladri in azione nella Valle del Cervaro: c'è preoccupazione a Savignano Irpino Massima allerta tra gli abitanti

C'è preoccupazione a Savignano Irpino per una serie di irruzioni, si pensa ad opera di una banda di rom all'interno di alcune abitazioni disabitate. Si parla di una decina finora di cui tre furti consumati. Tutto è ancora in fase di ricostruzione, ma certamente non può passare inosservato. La zona colpita sarebbe contrada Difesa verso Fontana di Mottola. Indagini sono in corso da parte di carabinieri e polizia municipale.

"Sono scossa - ci dice una donna. Vedere casa a soqquadro è un colpo al cuore. Per non parlare del danno economico".

La notizia è trapelata solo in serata. Si tratterebbe dell'ennesima scorribanda dopo i furti e tentati furti che hanno interessato qualche settimana fa sempre nella Valle del Cervaro, i comuni limitrofi di Greci, Montaguto e anche Savignano Irpino.

Savignano è una delle zone video sorvegliate lungo la statale 90 delle puglie dove resta sempre alta l'attenzione delle forze dell'ordine al fine di respingere e stroncare sul nascere le infiltrazioni malavitose provenienti dalla vicina puglia.