Avellino, testata al volto: atti in procura per ulteriori indagini L'aggressione è avvenuta nei pressi della scuola Media Solimena

di Paola Iandolo

La denuncia presentata dal 23enne colpito con una testata in pieno volto lungo viale Italia, sono stati trasmessi in procura. Con l'acquisizione delle immagini della videosorveglianza, a breve sarà identificato il giovane che sabato sera, intorno alle ore 23:30, ha colpito il ragazzo mentre passeggiava con alcuni amici al centro città. L'aggressione è avvenuta nei pressi della scuola media "F.Solimena".

La ricostruzione

Stando a quanto riferito dal giovane, un individuo sconosciuto ha cercato dapprima di attirare l’attenzione del ragazzo e, nel momento in cui quest’ultimo si è voltato per capire cosa stesse accadendo, lo ha colpito violentemente con una testata al volto, senza alcuna apparente ragione o precedente alterco.

Le ferite

A seguito dell’aggressione, il giovane ha riportato diverse lesioni, tra cui una tumefazione al naso e alla fronte, oltre a danni ai denti incisivi superiori ed inferiori. Il malcapitato recatosi in Pronto Soccorso, ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Intanto sono partite le indagini per comprendere chi è l'individuo che lo ha colpito e per quale ragione.