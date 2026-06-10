Talenti ed eccellenze della musica: poker di podi per la Campania La soddisfazione dell'irpino Dino Pagliaro: "Grande risultato"

Una serata ricca di emozioni, spettacolo e grandi soddisfazioni quella andata in scena al Money Club a Milano, dove dalle 22:30 fino a mezzanotte si è svolta la finalissima che ha celebrato le eccellenze del panorama dell'intrattenimento e della nightlife italiana.

Tra interviste, esibizioni artistiche e la premiazione delle 25 categorie in gara, la Campania si è distinta come una delle regioni assolute protagoniste dell'evento, conquistando importanti riconoscimenti che testimoniano la qualità, la professionalità e la crescita costante del settore sul territorio.

A portare sul gradino più alto del podio la regione è stato Raffaele Nacarlo, conosciuto artisticamente come Lele Joop, che ha conquistato il prestigioso titolo di Miglior Vocalist Man, confermandosi tra le figure più apprezzate del panorama nazionale.

Straordinario anche il risultato ottenuto da Michele Antoniello, in arte Sssmitch, che ha conquistato il secondo posto nella categoria DJ Resident, dimostrando ancora una volta il valore e la preparazione degli artisti campani.

Non sono mancati ulteriori importanti piazzamenti: secondo posto per José Mennella nella categoria direttore artistico e un prestigioso secondo posto per il Pineta Napoli nella categoria Best Winter Disco Club, riconoscimento che certifica il grande lavoro svolto dalla struttura e da tutto il suo staff durante l'intera stagione.

Grande soddisfazione è stata espressa da Dino Pagliaro, responsabile regionale della Campania, che ha seguito e sostenuto con passione il percorso degli artisti e delle realtà campane protagoniste della manifestazione.

"Questi risultati rappresentano il frutto di un lavoro di squadra costruito nel tempo, fatto di sacrifici, professionalità e amore per questo settore. La Campania ha dimostrato ancora una volta di poter competere ai massimi livelli nazionali, portando sul palco talenti, professionisti e strutture che rappresentano un'eccellenza per tutto il movimento. Sono orgoglioso di quanto ottenuto dai nostri rappresentanti e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo importante successo."

Per Dino Pagliaro, il risultato ottenuto non è soltanto motivo di orgoglio personale, ma la conferma della crescita costante di un territorio che continua a distinguersi per qualità, innovazione e capacità organizzativa nel mondo dell'intrattenimento.

Archiviata con successo questa edizione, lo sguardo è già rivolto al futuro. A partire dalla prossima settimana, infatti, i responsabili regionali, la direzione artistica e la proprietà si riuniranno per il primo incontro operativo finalizzato a programmare l'edizione numero 20, con l'obiettivo di alzare ulteriormente il livello della manifestazione e continuare a valorizzare le eccellenze del settore.

La Campania chiude dunque questa edizione da protagonista, grazie ai risultati ottenuti dai suoi rappresentanti e al lavoro di coordinamento svolto da Dino Pagliaro, confermando il proprio ruolo centrale nel panorama nazionale della nightlife e dell'intrattenimento.