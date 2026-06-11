Nuovo Procuratore di Avellino, Amato e D'Alessio i nomi più accreditati Il 24 luglio la chiusura della procedura per la domanda: poi decide il Csm

Nuovo procuratore di Avellino: al via al concorso per individuare il magistrato alla guida dell’ufficio inquirente di Piazzale De Marsico. A partire dal 24 giugno, i magistrati che hanno raggiunto la IV valutazione di professionalità potranno partecipare al concorso per l’ufficio direttivo.

La procedura di domanda sarà chiusa entro le 17 del 24 luglio. Una svolta attesa, quella per la definizione del nuovo capo dei pm avellinesi. Dopo la presentazione delle domande si dovrà attendere però che la V Commissione decida quale dei profili dei candidati sottoporre al vaglio del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Tempistica che potrebbe essere dettata anche dal rinnovo dello stesso Plenum del Csm, con le elezioni che si svolgeranno ad ottobre. Se per quella data non ci sarà ancora la definizione della procedura, molto probabile che sarà il nuovo Csm a decidere sulla nomina del Procuratore di Avellino. Incarico al momento ricoperto dal facente funzione Francesco Raffaele.

Le prime ipotesi sul futuro procuratore

Uno dei nomi più accreditati per la corsa a Procuratore di Avellino è quello dell’attuale Procuratore Aggiunto di Napoli Sergio Amato, alla guida della I Sezione della Direzione Distrettuale Antimafia. Un altro nome che circola come molto accreditato per la corsa alla guida della Procura di Avellino è quello del Procuratore di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, impegnato in questi ultimi giorni nel caso finito alla ribalta nazionale della strage di Amendolara. Due nomi autorevolissimi, nei prossimi giorni sarà più chiaro se confermate o meno queste possibili candidature per ricoprire il posto di Procuratore di Avellino, dopo Domenico Airoma.



