Ariano: rifiuti, resti di cibo ed erbacce nel piazzale del cimitero Appello all'amministrazione comunale e volontari in difesa dell'ambiente a bonificare l'area

Il piazzale antistante il cimitero è un porcile con rifiuti sparsi ovunque ed erbacce, sotto il muretto che va dai bagni pubblici alle ecoisole.

Parliamo di scarti di cibo e quant'altro. Viene rivolto un appello al comune affinchè venga disposta una pulizia straordinaria immediata dell'area e una disinfestazione. Stamane dopo la segnalazione siamo stati sul posto per verificare e documantare di persona quanto denunciato. L'aria è nausebonda.

"E' uno spettacolo davvero indecoroso - ci dice una donna, assidua frequentatrice del luogo sacro insieme a suo figlio - partiamo dal fatto che è un posto infelice la collocazione delle ecoisole in quest'area, dove nonostante la presenza di telecamere continuano a verificarsi episodi di inciviltà.

Siamo noi purtroppo i colpevoli di questo scempio e non certo ce la possiamo prendere con il comune. Ci auguriamo però che il piazzale possa essere ripulito e dotato di aiuole e panchine. Nessuno ha mai pensanto ad un arredo urbano anche qui. Ci auguriamo che la nuova amministrazione possa avere una maggiore attenzione per il cimitero disponendo anche l'apertura pomeridiana la domenica".