Ariano: rifiuti, resti di cibo ed erbacce nel piazzale del cimitero

Appello all'amministrazione comunale e volontari in difesa dell'ambiente a bonificare l'area

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Il piazzale antistante il cimitero è un porcile con rifiuti sparsi ovunque ed erbacce, sotto il muretto che va dai bagni pubblici alle ecoisole.

Parliamo di scarti di cibo e quant'altro. Viene rivolto un appello al comune affinchè venga disposta una pulizia straordinaria immediata dell'area e una disinfestazione. Stamane dopo la segnalazione siamo stati sul posto per verificare e documantare di persona quanto denunciato. L'aria è nausebonda.

"E' uno spettacolo davvero indecoroso - ci dice una donna, assidua frequentatrice del luogo sacro insieme a suo figlio - partiamo dal fatto che è un posto infelice la collocazione delle ecoisole in quest'area, dove nonostante la presenza di telecamere continuano a verificarsi episodi di inciviltà.

Siamo noi purtroppo i colpevoli di questo scempio e non certo ce la possiamo prendere con il comune. Ci auguriamo però che il piazzale possa essere ripulito e dotato di aiuole e panchine. Nessuno ha mai pensanto ad un arredo urbano anche qui. Ci auguriamo che la nuova amministrazione possa avere una maggiore attenzione per il cimitero disponendo anche l'apertura pomeridiana la domenica". 

Ultime Notizie