Emergenza cinghiali: c'è il piano Asl tra catture e abbattimenti Ecco come funziona

Teleselezione, telenarcosi ed eutanasia per garantire la sicurezza pubblica dai cinghiali che hanno invaso le aree urbane e le campagne tra Ariano Irpino e Villanova del Battista, in provincia di Avellino. Il piano straordinario messo a punto dal dipartimento di prevenzione della Asl del capoluogo irpino ha consentito la cattura e l'abbattimento, nelle ultime settimane, di sessantadue ungulati. Piano che si è avvalso degli innovativi sistemi di teleanestesia ed eutanasia che garantiscono, nelle aree in cui è vietato l'uso delle armi da fuoco, la massima incolumità per la popolazione residente.