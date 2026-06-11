Furti sventati e armi recuperate: doppio intervento della Polizia Doppio intervento tra Lauro e Avellino

La Polizia di Stato di Avellino è intervenuta con tempestività in due distinti episodi avvenuti sul territorio provinciale, a seguito delle segnalazioni dei proprietari delle abitazioni prese di mira dai malviventi.

Nel primo caso, alle prime luci dell’alba, gli agenti della Questura di Avellino sono accorsi presso un’abitazione del capoluogo dopo la segnalazione della presenza di persone sospette. L’arrivo immediato delle pattuglie ha messo in fuga i ladri, che erano riusciti a impossessarsi di una fuciliera contenente tre fucili da caccia e relativo munizionamento. Nella precipitosa fuga, i malfattori hanno abbandonato sia la fuciliera sia un piede di porco nel terreno adiacente all’abitazione.

Un secondo intervento ha riguardato il territorio di Lauro, dove ignoti avevano sottratto da un’abitazione un armadio blindato contenente quattro fucili da caccia, munizioni e alcuni preziosi. Grazie alle rapide indagini avviate dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, l’intera refurtiva è stata rinvenuta in un comune della provincia di Napoli e immediatamente sottoposta a sequestro.

Sono tuttora in corso gli accertamenti investigativi per ricostruire con precisione la dinamica dei due episodi e individuare i responsabili.