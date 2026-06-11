Controlli al Punto ristoro in autogrill: scatta il sequestro di alimenti Vi erano prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione

La polizia di Avellino ha proceduto al sequestro di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. In particolare, i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati a contrastare il trasporto irregolare di merce in ambito autostradale, a seguito del controllo di un furgone, hanno accertato, unitamente a personale dell’ASL Di Avellino, la presenza nella cella frigo del mezzo di merce alimentare in cattivo stato di conservazione. I prodotti alimentari destinati alla vendita sono stati prontamente sottopostia a sequestro.

Inoltre, gli agenti hanno accertato, unitamente a personale dell’ASL di Avellino, che in un punto ristoro di un’area di servizio dell’autostrada A/16 Napoli-Canosa, vi erano prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione che sono stati sottoposti a sequestro.