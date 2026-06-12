Atripalda, condannato per detenzione e spaccio: pena ridotta in Appello La condanna è stata ridotta da due anni ad un anno e sei mesi di reclusione

di Paola Iandolo

I giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli hanno parzialmente riformato la sentenza a due anni di reclusione con pena sospesa ed il riconoscimento della lieve entità alla fine del processo relativo alle accuse di spaccio - emessa nel dicembre del 2024 - dal Gup del Tribunale di Avellino Giulio Argenio.

Riduzione

La condanna è stata ridotta ad un anno e sei mesi di reclusione e il riconoscimento delle attenuanti generiche per il trentottenne di Atripalda, difeso dall’avvocato Luca Penna. La Procura Generale aveva chiesto la conferma della decisione con il rito abbreviato.

La ricostruzione

L’imputato era stato scoperto a luglio ed era finito arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di droga, nello specifico cocaina. La difesa aveva infatti contestato proprio la lieve entità della condotta di spaccio. L’arresto era giunto all’esito di un controllo presso la sua abitazione eseguito dal personale della Squadra Mobile di Avellino. All’interno dell’abitazione gli agenti dell’Antidroga di Via Palatucci hanno sequestrato alcuni grammi di sostanza stupefacente.