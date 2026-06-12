Grottaminarda, danneggiato il Motolito: indagini a tutto campo L'opera è stata realizzata nel 2018 da Egidio Iovanna

di Paola Iandolo

Danneggiato il Motolito a Grottaminarda, la scultura contemporanea realizzata nel 2018 in breccia irpina da Egidio Iovanna, come omaggio-ricordo a tutti i motociclisti vittime della strada. I vandali sono entrati in azione la scorsa notte in contrada Ruvitiello. Ora si indaga per risalire agli autori del gesto vandalico che ha mandato in frantumi l'opera, carica di significato. Sui social - non appena - si è diffusa la notizia non sono mancati messaggi carichi di sdegno e sconcerto per i danni provocati all'opera. In tanti hanno lanciato un appello per contribuire alle indagini e risalire ai responsabili del danneggiamento.

L'opera e le sue finalità

Simbolo di Pace e continuità della vita, nonché di protezione per tutti i motociclisti del mondo presenti e futuri. L'opera monumentale è stata chiamata "Motolito", dall'unione fra le parole universali "moto" e "lito" dal greco "pietra", ovvero moto di pietra. Eletto all'unanimità "Custode di Pace e Anime" sia sotto la protezione di Maria SS. di Carpignano e sia di San Colombano da Bobbio, Santo protettore dei motociclisti.

Un luogo, uno spazio, dove ancora si possa avvertire la presenza dei tanti amici cari volati via prematuramente, unendo alla passione delle due ruote anche molte finalità di carattere sociale, condivise da tanti motociclisti e moto club solidali che aderiscono a questo bel progetto in continua evoluzione di fede e passione. Un luogo emblematico dove portare avanti iniziative finalizzate alla sensibilizzazione per la guida sicura e per stimolare la riflessione sul valore della vita.