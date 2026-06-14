Atripalda: 78enne rinvenuto morto in casa L'uomo non rispondeva ai ripetuti tentativi di contatto: intervento dei Vigili del Fuoco

Un 77enne è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione ad Atripalda. Nel pomeriggio una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, proveniente dalla sede centrale di via Zigarelli, è intervenuta nella città del Sabato per un soccorso a persona richiesto dai Carabinieri. "I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto ad aprire la porta di un'abitazione perché il residente non rispondeva ai ripetuti tentativi di contatto. Una volta entrati nell'appartamento, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nato nel 1948, residente nell'abitazione": si legge nella nota diffusa.

Intervento dei Vigili del Fuoco su richiesta dei Carabinieri

"Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti i Carabinieri della Stazione di Atripalda, che hanno provveduto agli accertamenti e agli adempimenti di competenza. Terminate le operazioni di accesso e assistenza, l'intervento si è concluso con la consegna dell'area alle autorità competenti".