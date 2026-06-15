Ladri scatenati, l'allarme nella notte: viviamo barricati in casa Post pubblico dell'esponente di futuro nazionale Eugenio Musto : siamo esasperati

"Ladri a Pratola Serra, zona Parco Puccini. Noi cittadini non possiamo vivere barricati in casa. Chi lavora e rispetta le regole merita sicurezza. Chi delinque deve risponderne. Punto". Post pubblico, lanciato sui social nel cuore della notte dall'esponente di futuro nazionale Eugenio Musto di Pratola Serra, che racconta l'ennesima notte di passione nel comune irpino.

Più colpi andati a segno e tentati sono il risultato di lunghe settimane di emergenza, denunciate dai cittadini del comune irpino. Nelle ultime tre settimane i ladri hanno fatto visita in più case e in più zone del comune. Se ieri sera gli avvistamenti sono avvenuti nella zona alta del paese, le segnalazioni si sprecano e arrivano anche dalla zona centrale del comune. "Stessa situazione a Prata Principato Ultra e nei comuni limitrofi", spiega Musto. Solo ieri mattina un'auto è stata rubata a Prata di Principato Ultra e ritrovata nel casertano.

Ladri scatenati e spavaldi colpiscono indisturbati anche nelle ore pomeridiane e i cittadini chiedono soluzioni.

