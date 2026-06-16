Produceva sostanze allucinogene: arrestato 27enne ad Avellino

Il 27enne avellinese è accusato anche di furto aggravato e continuato. Operazione della Mobile

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Avellino.  

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un pregiudicato del posto di anni 27, ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato continuato e del delitto di produzione di sostanze allucinogene.

Il 27enne portato in carcere

In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno rintracciato l’uomo in Avellino e tradotto presso la locale Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, nella periferia del Capoluogo Irpino.

La multa e la pena di reclusione a Bellizzi Irpino

Qui il 27enne avellinese dove dovrà scontare la pena di anni 7 e mesi 11 di reclusione e multa di euro 11.650,00. 

Multa e verifiche

L'operazione è stata realizzata dagli agenti della mobile della questura di via Palatucci ad Avellino. I controlli sul territorio e interforze sono serrati, per prevenire e contrastare furti e reati tra Avellino e Provincia. 

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