Il mistero buffo dell'eterna incompiuta Contursi-Lioni-Grottaminarda: sos a Fico Iniziativa del consigliere regionale di Fdi Ettore Zecchino

Il consigliere regionale Ettore Zecchino (Fdi) interroga la giunta regionale sullo stato dei lavori della Contursi-Lioni-Grottaminarda.

“L'obiettivo dell'iniziativa – spiega il consigliere regionale - è fare chiarezza sui notevoli ritardi accumulati dalla grande opera infrastrutturale attesa da lungo tempo”.

L'esponente di Fratelli d'Italia chiede, in particolare, di conoscere:

- lo stato effettivo di avanzamento dei lavori;

- le criticità che stanno determinando ulteriori rallentamenti;

- i tempi previsti per il completamento dell'infrastruttura;

- le iniziative che la Regione intende intraprendere per garantire il rispetto degli impegni assunti;

- la disponibilità a istituire un tavolo permanente di confronto con i sindaci e le rappresentanze del mondo produttivo, per monitorare l'opera e condividere in modo trasparente le informazioni sul suo avanzamento.

“La Contursi-Lioni-Grottaminarda - sottolinea Ettore Zecchino - è un'infrastruttura fondamentale per il futuro delle comunità e delle imprese delle aree interne, il cui completamento diventa sempre più atteso, soprattutto in relazione alla conclusione dei lavori (ormai vicina) della Stazione Hirpinia dell'alta velocità ferroviaria e della piattaforma logistica ad essa collegata”.