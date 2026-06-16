Controlli carabinieri alta Irpinia: denunce, segnalazioni e fogli di via Riflettori puntati sulla sicurezza stradale

I carabinieri della compagnia di Montella hanno ulteriormente intensificato i controlli sul territorio nei comuni dell’Alta Irpinia, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati, alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela della sicurezza pubblica.

L’attività, svolta prevalentemente nelle fasce orarie serali e notturne, ha visto l’impiego di numerosi equipaggi per il controllo del territorio e la vigilanza degli obiettivi sensibili.

I militari della Stazione di Bagnoli Irpino hanno denunciato un uomo residente in Alta Irpinia che, dopo aver provocato un incidente stradale, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti per verificare l’eventuale stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.

A suo carico è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato a depositeria giudiziaria autorizzata.

A Senerchia, a conclusione degli accertamenti eseguiti dai militari della locale stazione, un giovane residente in alta irpinia è stato segnalato alla prefettura di Avellino, ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/1990, quale assuntore di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio, l’aliquota radiomobile della compagnia di Montella ha controllato, a Nusco, un 50enne della provincia di Benevento, sorpreso nei pressi di obiettivi sensibili.

L’uomo non ha fornito valide giustificazioni circa la sua presenza nel comune irpino, motivo per cui nei suoi confronti è stata avanzata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

Complessivamente, nel corso del weekend, i carabinieri hanno proceduto al controllo di circa un centinaio di persone e veicoli, elevando diverse contestazioni per gravi violazioni al codice della strada.

L’attività rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal comando provinciale di Avellino, finalizzati a garantire maggiore sicurezza ai cittadini, prevenire gli illeciti e assicurare una costante presenza dell’Arma sul territorio.