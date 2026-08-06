Avellino, il ds Aiello: "Cinquegrano? Trattativa in fase avanzata" Il direttore sportivo dei lupi a Pietrastornina: "Siamo all'80-90 per cento della rosa"

A margine dell'inaugurazione del club "83015 Biancoverde" con i tifosi di Pietrastornina, il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, si è espresso così sulle prossime soluzioni di mercato. "Le squadre che hanno un atteggiamento camaleontico e difficilmente si legano a un unico modo di giocare. - ha spiegato il ds dei lupi - Il mister ha parlato di '4-3 fantasia' nella prima conferenza stampa perché avrebbe valutato le diverse modalità con cui distribuire l'attacco. Durante il ritiro ha verificato la possibilità di giocare con due calciatori nel ruolo di sottopunta, ma ha valutato anche il 4-3-1-2, che per noi è una certezza da due anni. È un sistema che valorizza giocatori come Biasci e Russo. Noi siamo comunque alla ricerca del trequartista perché dobbiamo essere pronti a creare delle varianti. Dobbiamo dare al mister tutte le soluzioni possibili".

"Attendere per prendere ciò che vogliamo"

L'attacco? Davanti abbiamo già un organico di un certo livello. - ha aggiunto Aiello - Biasci vicino all'area può esaltare ancora di più le sue qualità realizzative. Non ci siamo dati un tempo. Se quello che volevamo fosse arrivato prima, l'avremmo preso. Siamo a un livello di rosa abbastanza avanzato già da tanto tempo. Prima del ritiro ci siamo presentati con l'80-90 per cento dell'organico completo. Su 25 giocatori ne dobbiamo inserire ancora due o tre. Aspettare, molto spesso, ci aiuta a prendere ciò che noi vogliamo".

"In fase avanzata per Cinquegrano"

"Cinquegrano? È una trattativa in una fase molto avanzata. Il Sassuolo ha avuto un infortunio su quel ruolo, ma c'è un accordo con loro e con il procuratore. Mi auguro che in tempi brevi si possa chiudere. Tutti vorrebbero chiudere la rosa prima del ritiro, ma oggi è quasi impossibile. Vale per l'Avellino come per le big. Rispetto agli altri probabilmente siamo nei primi tre posti per completamento della rosa. Non c'è nessuna paura, nessun timore. Lasciare qualche posto vuoto può essere un'arma vincente per provare a prendere un qualcosa che sia qualitativamente superiore, che oggi magari non è disponibile".