Avellino, Favilli: "Dobbiamo essere di nuovo scomodi per tutti" L'attaccante: "Dobbiamo alimentare la passione dei nostri tifosi"

"Fortunatamente sto bene. Ho fatto un ritiro completo. Penso di aver saltato forse mezza seduta, ma niente di che. Mi auguro che piano piano col tempo il "come stai?" non si chieda più": a margine dell'inaugurazione del club "83015 Biancoverde" con i tifosi di Pietrastornina, anche Andrea Favilli si è espresso sul percorso estivo dell'Avellino. "Ovviamente le gambe sono un po' pesanti visti i carichi di lavoro, però ci avviciniamo alle gare che contano, quindi ci arriveremo nel migliore dei modi. - ha spiegato l'attaccante dei lupi - Sicuramente col mister c'è stato subito grande feeling. Io ho cercato di lavorare quest'estate per presentarmi nel migliore dei modi e penso ci siano tutte le condizioni per fare una grande annata. Anche l'anno scorso avevo fatto qualche evento e io penso che da questo punto di vista l'attaccamento alla maglia da parte dei nostri tifosi non è mai mancato. Noi dobbiamo essere bravi comunque ad alimentarli. L'impegno lo metteremo sempre ogni partita, poi speriamo che i risultati ci accompagnino come l'anno scorso".

"Ripartiamo dalla base di partenza della scorsa stagione"

"Il campionato? Penso che le neopromosse dalla C facciano sempre abbastanza bene il primo anno. Sulle retrocessione dalla Serie A il Pisa farà un ottimo campionato perché è la stessa squadra che ha vinto due anni fa. Poi ci sono Palermo, Cremonese, ma non solo. Là davanti se la giocheranno. Noi? Ripartiamo da quel punto di partenza della scorsa stagione. Sappiamo cosa abbiamo fatto per poter raggiungere quell'obiettivo, che era anche un po' insperato. Però l'importante è confermarsi come una squadra scomoda per tutti".