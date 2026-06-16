Avellino, Procura: stamane l'insediamento di tre nuovi magistrati: ecco chi sono I tre giovani pm sono stati accolti dal procuratore e dai sostituti in servizio ad Avellino

di Paola Iandolo

Stamattina c'è stata l'immissione nelle funzioni giurisdizionali di sostituto procuratore per i tre giovani magistrati che hanno scelto la Procura della Repubblica di Avellino per il loro primo incarico. I giovani sostituti sono: Ginevra Guacci, Luca Masci e Italo De Felice. I tre hanno partecipato all’udienza davanti ai magistrati della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino presieduta dal giudice Gian Piero Scarlato, a latere i giudici Pierpaolo Calabrese e Lorenzo Corona, nella quale il Procuratore della Repubblica di Avellino facente funzioni Francesco Raffaele ha chiesto la loro immissione nelle funzioni di sostituito. Il presidente della Seconda Sezione Penale Scarlato ha voluto dare ai nuovi sostituti “a nome di tutti i giudici del Tribunale” il benvenuto.

Il saluto di benvenuto

“Oggi per voi è un giorno importante - ha spiegato Scarlato - perché è il coronamento di un percorso di sacrifici, studi e anche rinunce. Se siamo qui oggi vuol dire che ne è valsa la pena. L’Ufficio di Procura in questi ultimi tempi si è molto ringiovanito, quindi alla esperienza dei colleghi, il dottore Del Mauro e la dottoressa De Angelis, si unirà il vostro entusiasmo e la vostra forza. Vi diamo il benvenuto”.

L'augurio del procuratore

Il Procuratore facente funzioni Francesco Raffaele, rivolgendosi ai nuovi sostituti ha ricordato che è importante non perdere l’entusiasmo, quello che anche a distanza di anni ancora si conserva e ha dato il benvenuto ai nuovi sostituiti che lo affiancheranno alla Procura di Avellino. Alla cerimonia erano presenti, insieme al Procuratore facente funzioni Raffaele, i sostituti Fabio Massimo Del Mauro, Giovanni Sodano, Marco Auciello, Chiara Guerriero e Francesco Santosuosso.