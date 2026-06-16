Otto milioni di euro all'Irpinia, Fruncillo: "Aree interne priorità nazionale" Un risultato di assoluto rilievo per la provincia di Avellino

"L’approvazione della graduatoria definitiva del bando della presidenza del consiglio dei ministri per i piani di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso rappresenta un segnale concreto di attenzione verso l’Irpinia e, più in generale, verso il futuro delle aree interne del Paese".

Lo scrive in una nota il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Ines Fruncillo:

La provincia di Avellino è destinataria di risorse per un importo complessivo di circa 8 milioni di

euro, così ripartite:

• Altavilla Irpina: 1.799.913,60 euro.

• San Nicola Baronia: 1.300.940,95 euro.

• Andretta: 2.198.400,22 euro.

• Capriglia Irpina: 2.668.744,36 euro.

"Un risultato di assoluto rilievo se si considera che il finanziamento complessivo assegnato a livello

nazionale ammonta circa 210 milioni di euro: l’Irpinia intercetta infatti circa il 4% dell’intera dotazione nazionale, una quota significativa che testimonia la qualità delle progettualità presentate e la concreta attenzione dello Stato verso il nostro territorio.

Si tratta di investimenti significativi che testimoniano una visione politica fondata sul riequilibrio territoriale e sulla valorizzazione delle comunità locali. Il governo guidato dal presidente Giorgia Meloni conferma, ancora una volta, che lo sviluppo dell’Italia passa anche dalla rinascita dei territori meno centrali ma ricchi di storia, identità, capitale umano e potenzialità inespresse.

Per troppo tempo le aree interne sono state considerate marginali; con il Governo di Giorgia Meloni, invece, diventano protagoniste di una strategia nazionale che punta sulla rigenerazione urbana, sul recupero del patrimonio esistente e sulla creazione di nuove opportunità economiche e sociali.

L’Irpinia dimostra di saper intercettare queste opportunità e di possedere le energie necessarie per trasformare gli investimenti pubblici in sviluppo duraturo, occupazione e qualità della vita. È questa la migliore risposta allo spopolamento e al declino demografico: restituire fiducia ai territori attraverso politiche concrete e una presenza costante delle istituzioni.

Come presidente provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, esprimo profonda soddisfazione per questo risultato, che conferma una precisa visione strategica: sostenere le comunità locali, promuoverne le potenzialità e creare le condizioni per uno sviluppo duraturo e competitivo. I fondi destinati all’Irpinia testimoniano un approccio che riconosce nelle aree interne non una fragilità da compensare, ma un patrimonio da rilanciare attraverso investimenti concreti e lungimiranti.

In questa direzione si colloca l’azione del governo presieduto da Giorgia Meloni, improntata a una crescita equilibrata e alla coesione territoriale".