Investita all'Autostazione, Sabrina torna a casa: gioia grande a Mercogliano La giovanissima accolta dal sindaco D'Alessio

È finalmente tornata a casa Sabrina, la 14enne investita ad Avellino, nella zona dello stazionamento Air. "Le sue condizioni sono buone, anche se ora dovrà affrontare un percorso di riabilitazione.- spiegano i riferimenti della Misericordia di Mercogliano -. Nonostante tutto, non vede l’ora di poter sostenere l’esame di terza media".

La comunità è in festa

Al suo rientro, ad accoglierla c’era il sindaco di Mercogliano, che le ha dato il bentornato a nome di tutta la comunità. Il trasporto è stato garantito dalla Misericordia di Mercogliano, che fin dal primo momento si è messa a completa disposizione della famiglia per qualsiasi necessità.

La giovanissima era stata travolta da una moto in via Fariello ad Avellino . Il caso ha aperto un dibattito sulla necessità di disciplinare il traffico in una area intensamente frequentata da giovanissimi.