Confagricoltura Avellino: danni ingenti a vigneti e noccioleti Uno scenario critico per l’intero comparto agricolo locale

"Le violente grandinate che si sono abbattute ieri 16 giugno hanno colpito duramente l’Irpinia, lasciando dietro di sé uno scenario critico per l’intero comparto agricolo locale".

Così il presidente di Confagricoltura Avellino, Angelo Frattolillo in merito agli eventi atmosferici che hanno interessato i comuni di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Grottolella e Montefredane.

"Le conseguenze più gravi si registrano nelle aree vocate alle eccellenze vitivinicole e ortofrutticole del territorio. A partire dai Vigneti (Fiano di Avellino docg), dove si registra una situazione molto preoccupante nei comuni dell’areale del Fiano. I chicchi di grandine e il vento forte hanno letteralmente flagellato i tralci, danneggiando la vegetazione e i grappoli in fase di crescita, compromettendo seriamente i volumi della prossima vendemmia".

"La grandinata - continua Frattolillo - ha colpito anche i noccioleti con la rottura di rami e la caduta precoce del prodotto. Per gli orti e le colture locali, - aggiunge - interi raccolti stagionali di verdura e frutta sono andati distrutti nel giro di pochi minuti a causa dell’intensità del fenomeno".

"Confagricoltura Avellino è al fianco delle aziende agricole colpite e sostiene la richiesta avanzata dai sindaci per il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

L'agricoltura irpina continua a subire gli effetti di eventi climatici sempre più estremi e frequenti. Servono - conclude Frattolillo - interventi immediati per tutelare il reddito delle aziende e salvaguardare produzioni di eccellenza come il Fiano di Avellino Docg e la nocciola irpina".