"Hai una multa da pagare", allarme per l'sms truffa nell'avellinese La comunicazione del sindaco di Montefredane sulla truffa del finto sms sulla multa da pagare

La truffa del finto sms sulla multa da pagare sbarca in Irpinia. Il sindaco di Montfredane avvisa i cittadini della diffusione di messaggi fraudolenti che segnalano false infrazioni al Codice della strada. L’invito è a non cliccare sui link contenuti negli SMS e a fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali.

Il tenativo di truffa

Si tratta di un tentativo di truffa finalizzato a indurre i destinatari a cliccare su collegamenti fraudolenti e a fornire dati personali o informazioni sensibili, già occorso in varie zone d’Italia. il sindaco di Montefredane Ciro Aquino ricorda che non il comune non invia SMS per notificare infrazioni al Codice della Strada, sanzioni amministrative o richieste di pagamento, né utilizza mittenti generici come “Comune” per comunicazioni di questo tipo.

Cosa fare

Si raccomanda pertanto di non cliccare sui collegamenti contenuti nel messaggio, di non fornire dati personali o bancari e di cancellare immediatamente l’SMS. Per qualsiasi verifica è sempre opportuno fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali ufficiali e agli uffici competenti.

L'avviso del sindaco

Il Comune di Montefredane informa i cittadini che il messaggio riportato nell'immagine:

"Secondo i dati di immatricolazione del tuo veicolo, hai commesso un'infrazione al codice della strada..."

NON proviene dal Comune di Montefredane né da alcun ufficio comunale.

Il tentativo di Phishing

Si tratta con ogni probabilità di un tentativo di phishing/smishing, finalizzato a indurre l'utente ad aprire un link fraudolento e a fornire dati personali, bancari o di pagamento. Si invita pertanto a: Non cliccare sul link contenuto nel messaggio; Non inserire dati personali o bancari; Cancellare immediatamente l'SMS; Segnalare il messaggio alle autorità competenti in caso di dubbi.

Ricordiamo che eventuali verbali o comunicazioni ufficiali relative a violazioni del Codice della Strada vengono notificati secondo le procedure previste dalla legge e non attraverso SMS contenenti link a siti sconosciuti.

Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a condividere questo avviso con familiari e conoscenti, in particolare con le persone più anziane. Conclude Il Sindaco Ciro Aquino