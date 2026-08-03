Sturno piange Marco Cipriano: morto a 35 anni il giovane ingegnere Laureato in ingegneria, era un giovane brillante, stimato per le sue qualità umane e professionali

Un dolore profondo ha avvolto la comunità di Sturno per la scomparsa di Marco Cipriano, venuto a mancare a soli 35 anni dopo aver affrontato con straordinario coraggio una lunga e difficile battaglia. La sua morte ha lasciato un vuoto immenso tra familiari, amici e quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Laureato in ingegneria, Marco era un giovane brillante, stimato per le sue qualità umane e professionali. Chi lo ricorda parla di un ragazzo dal sorriso autentico, capace di trasmettere serenità e speranza anche nei momenti più difficili. Nonostante la sofferenza, non ha mai smesso di lottare, affrontando ogni giorno con una forza d'animo che ha lasciato un segno profondo in chi gli è stato accanto.

In queste ore la comunità e il popolo del web si sono stretti con affetto attorno alla sua famiglia: alla mamma Marika, al papà Antonio, alla sorella Marcella e alla compagna Claudia, destinatari di migliaia di messaggi di cordoglio e vicinanza.

Oggi, nella chiesa di San Michele Arcangelo, parenti, amici e cittadini si ritroveranno per l'ultimo saluto a Marco, in un momento di raccoglimento e preghiera che unirà l'intera comunità nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.

Tra i tanti messaggi condivisi sui social, uno in particolare racchiude il sentimento di chi ha voluto ricordarlo:

"Ci sono anime così splendide che il mondo non riesce a trattenerle, e così se ne vanno lasciandoci con la luce dei loro ricordi."

Parole che descrivono il ricordo di Marco come quello di una persona che ha saputo affrontare la malattia senza perdere la speranza e la fede. Chi gli è stato vicino racconta di un giovane che non si è mai arreso, che ha combattuto fino all'ultimo con la forza di chi amava profondamente la vita e guardava al futuro con determinazione.

In un altro commovente pensiero affidato ai social si legge:

"Chi ama non se ne va mai davvero. Marco vivrà sempre nei nostri pensieri. Ricorderemo ogni suo gesto gentile, ogni suo sorriso, la sua forza e il suo coraggio che ci ha insegnato a tutti cosa significa amare la vita. Con amore infinito."

La scomparsa di Marco Cipriano lascia un'eredità fatta di coraggio, dignità e speranza. Il suo esempio continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato, mentre Sturno si stringe in un unico, silenzioso abbraccio attorno alla sua famiglia, custodendo il ricordo di un giovane che, con il suo sorriso e la sua forza, continuerà a illuminare la memoria di un'intera comunità.