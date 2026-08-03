Avellino, sabato l'amichevole col Torino. Si avvicina Cinquegrano Il club biancoverde intensifica il lavoro in chiave mercato

Dopo aver concluso il ritiro di Rivisondoli e affrontato la Lazio nell'ultima amichevole, l'Avellino osserva un po' di riposo. Il lavoro, però, non si ferma negli uffici del club, dove l'attenzione è concentrata sia sulle operazioni di mercato sia sui preparativi per il test di prestigio in programma sabato allo stadio Partenio-Lombardi contro il Torino, incontro inserito nel programma del quarto Memorial Sandro Criscitiello. Il tecnico Alessandro Nesta continua ad aspettare nuovi innesti per completare la rosa in vista dell'esordio ufficiale tra Coppa Italia e campionato. Sul fronte delle uscite, il giovane Spadoni è a un passo dal trasferimento in prestito al Crotone, operazione destinata a spianare la strada all'arrivo dell'attaccante del Betis Siviglia Rodrigo Marina. Nei prossimi giorni è previsto anche l'approdo del terzino Cinquegrano, in arrivo dal Sassuolo, mentre proseguono i contatti per Ciervo. Sempre più concreta, inoltre, la possibilità di rivedere in biancoverde il difensore Filippo Reale. Capitolo cessioni: Manzi continua a essere seguito con interesse dalla Salernitana, Insigne rimane tra gli obiettivi del Catania e Cancellieri è ormai vicino al trasferimento allo Spezia. Resta invece in sospeso la vicenda legata a Patierno. L'intesa per la risoluzione del rapporto non è stata ancora raggiunta e, qualora la situazione dovesse rimanere invariata, l'attaccante potrebbe perfino non partecipare alla cerimonia di presentazione delle nuove divise ufficiali.