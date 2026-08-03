Avellino, saluta Panico: vestirà la maglia del Foggia Ufficiale la cessione a titolo definitivo dell'attaccante

L'Avellino ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Giuseppe Panico al Foggia. L’attaccante conclude così la sua esperienza in biancoverde, iniziando una nuova avventura con la formazione rossonera. Attraverso una nota ufficiale, il club irpino ha salutato il calciatore, ringraziandolo per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua permanenza ad Avellino.

Cessione Panico, il comunicato dell'Avellino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Calcio Foggia 1920 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Panico. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il suo percorso in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera."

Con il trasferimento al Foggia, Panico si prepara a una nuova sfida, mentre l’Avellino prosegue il lavoro di definizione della rosa in vista della nuova stagione.