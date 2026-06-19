Atripalda, vandali nella villa comunale: il sindaco presenta la denuncia Ignoti hanno imbrattato i muri della villa comunale con delle scritte

di Paola Iandolo

Vandali ancora in azione ad Atripalda. Dopo il furto del defibrillatore, un nuovo episodio di vandalismo ha scosso la tranquilla cittadina del Sabato. Questa volta i vandali sono entrati in azione nella villa comunale di Atripalda, in piazza Sparavigna.

Le scritte offensive

La scritta “Sexy e Anarchy” è comparsa sui muri della villa comunale. Un gesto che ha suscitato indignazione nell’amministrazione comunale e tra numerosi cittadini quando si sono imbattuti nelle scritte offensive con le quali sono stati imbrattati gli arredi. Il primo cittadino, ha ribadito la volontà dell’ente di perseguire ogni atto di inciviltà.

La denuncia

Il sindaco Paolo Spagnuolo ha deciso di passare alle vie legali, presentando una querela contro ignoti in Questura, presso la sezione Digos, e annunciando una linea di assoluta fermezza nei confronti dei responsabili. L’ennesimo raid ha provocato danni ad alcuni arredi urbani e agli spazi pubblici della città, luoghi quotidianamente frequentati da famiglie, bambini e anziani.

Le indagini e l'acquisizione delle immagini della videsorveglianza

La querela presentata in Questura contro ignoti consentirà alle autorità competenti e alla Procura di Avellino di avviare gli accertamenti necessari per individuare l’autore dei danneggiamenti, ripreso dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella villa comunale di piazza Sparavigna.