Incubo incendi in Irpinia: torna a bruciare costa del Santo a Montaguto Un progetto criminale partito nel 2020 su questo territorio crocevia tra Campania e Puglia

Ci risiamo e quest'anno in anticipo prima ancora dell'avvio ufficiale dell'estate oramai alle porte. Torna a bruciare costa del Santo a Montaguto nella Valle del Cervaro al famigerato chilometro 46 della statale 90 delle puglie.

Un pomeriggio di fuoco che vede impegnati già da un paio di ore i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, giunti sul posto insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino.

Avvisato dell'accaduto, sul luogo dell'incendio si è subito recato il sindaco Marcello Zecchino per fare il punto della situazione. La speranza è che possa trattarsi di un episodio isolato, ma il timore è che i piromani abbiano già iniziato la loro azione dolosa in quest'area da anni bersagliata. Due anni fa lo scenario spettrale documentato in questo articolo. Un progetto criminale partito già nel 2020 su questo territorio crocevia al confine tra Campania e Puglia. Un vero e proprio assedio, con danni ingenti al patrimonio boschivo.