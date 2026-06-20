Deturpamento e imbrattamento di beni pubblici: denunciato un 44enne E' accaduto durante lo svolgimento del Gay Pride. L'intervento della digos ad Atripalda

I poliziotti della digos della questura di Avellino hanno denunciato un quarantaquattrenne avellinese, già noto alle forze dell’ordine, per aver deturpato e imbrattato una struttura pubblica in piazza Umberto I ad Atripalda, in occasione e durante lo svolgimento del gay pride svoltosi domenica 14 giugno.

Nello specifico era stata realizzata, sulla porta che delimita l’ingresso al gabbiotto di volume tecnico della fontana sita in Piazza Umberto I la scritta: "Sex and narchy".

E’ stato possibile accertare e ricondurre allo stesso autore un ulteriore imbrattamento realizzato su un muretto sito all’interno della Villa Comunale “Don Peppe Diana” dello stesso comune di Atripalda.

A seguito di mirate attività investigative e all’acquisizione della denuncia del sindaco di Atripalda, presentata presso la questura di Avellino si è giunti all’identificazione dell’autore degli imbrattamenti che è stato denunciato alla competente procura della eepubblica di Avellino.

Si precisa che la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.