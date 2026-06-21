Incendio a Capocastello, fiamme e paura nella notte: ferito 40enne Ieri sera il rogo in una casa nella zona storica e alta del piccolo comune irpino.

Incendio a Capocastello, paura nella notte a Mercogliano, in provincia di Avellino. Una casa è andata in fiamme e sul posto sono arrivati tempestivi i soccorsi dei vigili del fuoco, per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse in altre case.

L’allarme è scattato in serata nell’area di Capocastello, a Mercogliano. Le fiamme hanno coinvolto un’abitazione, richiamando l’intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco sono stati per ore al lavoro per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona, mentre i carabinieri hanno eseguito rilievi e accertamenti di rito.

Accertamenti in corso

Tre famiglie sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco Vittorio D’Alessio e l’assessore Pescatore, per assicurare una sistemazione temporanea per le persone sfollate. Presenti anche i volontari della MIsericordia del Partenio per coadiuvare i soccorsi.

Ferito un 40enne

Un solo ferito, un cittadino straniero 40enne che è stato trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni, ad ogni modo, non destano preoccupazione. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Ieri sera la nostra comunità ha vissuto momenti di grande paura e tensione. Un'abitazione a Porta dei Santi è stata avvolta dalle fiamme mentre al suo interno dormivano alcuni ragazzi. Per fortuna, nonostante il terrore e i gravi danni provocati dall'incendio, non si sono registrate vittime. Quattro famiglie sono state evacuate e hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie case.

Da Presidente della Misericordia, ma soprattutto da cittadino mercoglianese, sento il dovere di ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno dimostrato il vero volto della nostra comunità.

Un grazie immenso ai Vigili del Fuoco: cinque straordinari professionisti che hanno affrontato le fiamme in condizioni estremamente difficili, operando con coraggio, competenza e spirito di sacrificio in una zona complessa da raggiungere e da gestire.

Ma ciò che mi ha colpito profondamente è stato vedere i cittadini di Capocastello scendere immediatamente in strada. Uomini e donne che, senza esitazione, hanno dato una mano ai soccorritori, trasportando manichette, scale e tutto ciò che poteva essere utile, correndo tra i vicoli per offrire supporto dove ce n'era bisogno. Scene che riempiono il cuore di orgoglio e che ricordano quanto sia prezioso vivere in una comunità che sa unirsi nei momenti più difficili.

I ringraziamenti

"Desidero inoltre ringraziare il Sindaco e l'Assessore Lucia Pescatore che, fin dai primi minuti dell'emergenza, sono stati presenti sul posto, attivandosi immediatamente per trovare una sistemazione alle famiglie coinvolte e rimanendo lì fino a tarda notte, accanto ai propri concittadini. Questa è la politica che apprezziamo: quella fatta di presenza, ascolto e servizio. Così Luca De Angelis presidente della Misericordia del Partenio.-.

Sfollati ospitati dai vicini

E c'è un ultimo dettaglio che racconta meglio di qualsiasi parola chi siamo: nessuna delle persone evacuate ha avuto bisogno di andare in albergo, perché i vicini che non erano stati coinvolti dall'emergenza hanno aperto le porte delle proprie case, offrendo ospitalità e sostegno.

Il cuore grande di Mercogliano

È nei momenti più difficili che si scopre il valore di una comunità. E ieri Mercogliano ha dimostrato di avere un cuore immenso. Grazie ai nostri eroi, i Vigili del Fuoco. Grazie alle istituzioni. Ma soprattutto grazie a voi cittadini, perché siete l'anima di questo paese e ci rendete orgogliosi di appartenere a questa straordinaria comunità". Conclude De Angelis.