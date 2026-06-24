Droga e contanti in auto, due arresti ad Avella Fermati dai Carabinieri sulla SS7bis un 33enne e un 20enne

Un controllo ordinario lungo la SS7bis si è trasformato in un’operazione antidroga. Ad Avella, in provincia di Avellino, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno arrestato un 33enne della provincia di Napoli e un 20enne di Sperone, già noto alle forze dell’ordine. Entrambi sono ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, ha notato i due a bordo di un’auto. Secondo quanto ricostruito, l’atteggiamento mostrato dagli occupanti ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

La perquisizione e il sequestro

Dai controlli personali e domiciliari sono emersi circa 70 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e alcune centinaia di euro in contanti. Il denaro, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe rappresentare il provento dell’attività di spaccio.

Il materiale è stato sequestrato, mentre per i due giovani è scattato l’arresto. Gli accertamenti proseguono per ricostruire eventuali canali di approvvigionamento e la destinazione dello stupefacente rinvenuto.

Controlli rafforzati nell’area baianese

L’intervento rientra nell’attività di presidio del territorio condotta dai Carabinieri nell’area del Baianese, dove negli ultimi mesi sono stati intensificati i servizi contro lo spaccio e la circolazione di droga. La presenza di hashish e marijuana, insieme al bilancino di precisione e al contante, ha orientato gli investigatori verso l’ipotesi della detenzione finalizzata alla vendita.

La vicenda conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sulle principali arterie stradali della zona, spesso utilizzate per gli spostamenti tra la provincia di Avellino, l’area nolana e il territorio napoletano.