Moschiano, decesso di Christian: domani pomeriggio i funerali Il feretro giungerà nella Chiesa Parrocchiale Maria SS. Della Carità di Moschiano

di Paola Iandolo

Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 i funerali di Christian Romano, il bambino di dieci anni deceduto lunedì in un tragico incidente lungo Via Circuito, a Lauro. Dopo l’esame medico legale eseguito nel pomeriggio di oggi presso la Tanatologia del Moscati dal medico legale Pietrantonio Ricci su indicazione della procura di Avellino, la salma del piccolo è stata messa a disposizione della famiglia. L'autopsia è durata circa due ore e tra novanta giorni verranno depositate le conclusioni medico-legali.

Il feretro giungerà nella Chiesa Parrocchiale Maria SS. Della Carità di Moschiano domani alle ore 15:00 dove sarà allestita la camera ardente. lI rito funebre si svolgerà alle ore 17:00.La salma proseguirà per l’impianto di Cremazione di Domicella. Il sindaco di Moschiano Sergio Pacia ha già dichiarato il lutto cittadino, a partire dalle ore 13 e fino al termine della cerimonia funebre.