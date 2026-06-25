Maltempo, temporali e allagamenti: danni ad Avellino, Mercogliano e Monteforte Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino stanno operando con il massimo impegno

Il violento peggioramento delle condizioni meteorologiche che sta interessando il territorio irpino ha richiesto un intenso impegno da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, impegnati senza sosta fin dalle prime ore del maltempo.

Tutte le squadre operative disponibili sono al lavoro per far fronte alle numerose richieste di soccorso provenienti in particolare dai comuni di Avellino, Mercogliano e Monteforte Irpino, dove le forti precipitazioni hanno provocato numerosi disagi alla popolazione.

Gli interventi hanno riguardato principalmente allagamenti di abitazioni e attività commerciali, infiltrazioni d'acqua, smottamenti di terreno, tombini divelti dalla pressione dell'acqua, allagamenti stradali e il soccorso ad alcune autovetture rimaste bloccate a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua.

Nel giro di appena due ore sono stati effettuati circa 20 interventi, mentre risultano oltre 30 richieste di soccorso ancora in attesa di essere evase, a conferma dell'eccezionalità dell'evento meteorologico.

Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino stanno operando con il massimo impegno e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare, nel più breve tempo possibile, le normali condizioni di viabilità e sicurezza sul territorio.

Si raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e di prestare la massima attenzione nelle aree maggiormente interessate dagli allagamenti.