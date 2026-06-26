Finanza Avellino in festa: omaggio a Sabato Feoli e medaglia al colonnello Erre Cerimonia istituzionale nel segno della memoria e del coraggio. Presentato anche il bilancio

La Guardia di Finanza di Avellino ha celebrato il 252° anniversario della fondazione del Corpo con una cerimonia istituzionale che ha unito memoria, riconoscimenti al valore e bilancio dell'attività svolta sul territorio. Il momento più intenso è stato dedicato a Sabato Feoli, il finanziere irpino decorato alla memoria con la Medaglia d'Oro al Merito Civile, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 4 giugno. A ritirare il riconoscimento è stata la sorella Vera Feoli, presente in prima fila.

Sabato Feoli, il finanziere ucciso dalle SS e decorato alla memoria

Sabato Feoli aveva appena 25 anni quando, il 29 aprile 1945, fu catturato dai militari della 24ª Gebirgs-Division delle Waffen SS a Cervignano del Friuli. Condotto alla vecchia Fornace Sarcinelli, lungo il fiume Aussa, venne assassinato e il suo corpo gettato nelle acque del fiume.

La sua figura è stata ricordata nel corso della cerimonia come simbolo del sacrificio delle Fiamme Gialle durante la Resistenza.

Il messaggio del Presidente Sergio Mattarella

Nel corso della manifestazione è stato letto dal Prefetto di Avellino il messaggio inviato dal Capo dello Stato al Comandante Generale della Guardia di Finanza, generale Andrea De Gennaro.

Mattarella ha rivolto il saluto della Repubblica «alle donne e agli uomini del Corpo, agenti efficaci nell'attuazione degli indirizzi della Costituzione», ricordando il ruolo della Guardia di Finanza nella tutela della legalità economica, nel contrasto all'evasione fiscale e nella difesa dei contribuenti onesti.

Il Presidente ha inoltre rivolto «un commosso pensiero» ai finanzieri caduti nell'adempimento del dovere, esprimendo vicinanza alle loro famiglie.

Leonardo Erre insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile

Tra i momenti più significativi della cerimonia anche il conferimento della Medaglia d'Oro al Valor Civile al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, colonnello Leonardo Erre.

L'onorificenza premia il gesto compiuto nel dicembre 2022 a Trieste, quando si tuffò nel Canal Grande per salvare un'anziana donna con difficoltà motorie caduta in acqua.

«Mi sono accorto del corpo riverso nel canale e mi sono gettato immediatamente in acqua», ha raccontato il colonnello, ricordando come la donna avesse il volto sott'acqua ma fosse ancora viva. Grazie anche all'aiuto delle persone presenti riuscì a riportarla sulla banchina, consentendo poi ai sanitari di prestarle le cure necessarie.

Ricevendo il riconoscimento, Erre ha dedicato la medaglia a tutto il personale del Corpo.

«Ci sono eroi di tutti i giorni che lavorano affinché il bene sia sempre al primo posto», ha dichiarato.

Sabato Feoli e la scelta della Resistenza

La vicenda di Sabato Feoli è strettamente legata a quella di altri due finanzieri in servizio a Cervignano del Friuli: Pierino Putzolu e Remo Marchet.

Dopo l'8 settembre 1943 i tre decisero di aderire alla Resistenza, entrando nel Battaglione "Villa Aussa" della Brigata partigiana "Berghinz", inquadrata nella Divisione "Osoppo-Friuli".

Il 28 aprile 1945 si distinsero in numerose azioni contro le truppe tedesche in ritirata, salvando un battello carico di grano destinato all'affondamento, disarmando le SS presenti a Cervignano e bloccando una colonna militare proveniente da Aquileia.

Il bilancio operativo della Guardia di Finanza di Avellino

La cerimonia è stata anche l'occasione per presentare il bilancio delle attività del Comando Provinciale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2026.

In diciassette mesi sono stati eseguiti oltre 3.500 interventi e circa 900 indagini, con risultati significativi nella lotta all'evasione fiscale, alle frodi tributarie, al riciclaggio, alla corruzione, al traffico di droga e alla tutela della spesa pubblica.

Evasione fiscale e frodi

Sono state concluse 209 indagini per frodi fiscali con 302 persone denunciate, cinque arresti e sequestri superiori a 12 milioni di euro. Individuati inoltre 42 evasori totali e 168 lavoratori in nero, mentre sono stati bloccati crediti fiscali inesistenti per circa 8,5 milioni di euro.

Tutela della spesa pubblica

Sono stati effettuati 329 controlli sulla spesa pubblica, compresi 143 interventi sui progetti finanziati dal PNRR per un valore di circa 32 milioni di euro.

Le frodi ai danni dello Stato e dell'Unione Europea hanno superato i 4,3 milioni di euro, mentre i danni erariali accertati sfiorano i 23,5 milioni.

Riciclaggio e criminalità economica

Nel settore del riciclaggio sono stati svolti circa 450 interventi con 70 denunce, sette arresti e sequestri superiori a 7 milioni di euro.

Le proposte di sequestro preventivo hanno raggiunto complessivamente i 250 milioni di euro, mentre sono stati eseguiti oltre 2.300 accertamenti antimafia richiesti dalle Prefetture.

Droga, contraffazione e soccorso alpino

Nel periodo di riferimento sono stati sequestrati oltre 300 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Nel contrasto alla contraffazione sono stati sequestrati più di 150 mila prodotti illegali, mentre la Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi ha effettuato 27 interventi, salvando 29 persone e recuperando nove salme sull'Appennino irpino.