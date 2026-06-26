Soccorsi Venezuela, partono i vigili del fuoco guidati dal colonnello irpino

Parte la missione umanitaria italiana in Venezuela. Soccorsi diretti a Caracas per aiutare la popolazione in ginocchio dopo il terremoto.
Il team soccorsi
Parte oggi la missione umanitaria e di soccorso in Venezuela, che vedrà impegnati i Vigili del Fuoco italiani in un'importante operazione di assistenza alla popolazione.
Colonnello avellinese
A guidare la squadra sarà il colonnello Bolognese Ciro, cittadino del Comune di Mercogliano ed esperto nella gestione delle maxi emergenze, già protagonista negli anni di numerosi interventi in contesti di particolare criticità.
La maxi emergenza
L'intera comunità di Mercogliano gli rivolge un sincero augurio di buon lavoro, con la certezza che lui e la sua squadra sapranno offrire il massimo supporto possibile alla popolazione venezuelana, portando competenza, professionalità e spirito di solidarietà.