San Martino, autocarro senza assicurazione e con targa falsa: sequestrato I due uomini sono stati denunciati con le accuse di falso, elevate sanzioni per oltre mille euro

di Paola Iandolo

Sequestrato un autocarro con targa di prova falsa e senza assicurazione. Il sequestro è stato effettuato - stamane - dagli agenti della Polizia Locale di San Martino Valle Caudina, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto alle violazioni in materia di circolazione stradale. Gli agenti hanno proceduto al controllo di un autocarro riconducibile ad un’impresa edile della provincia di Caserta e nel corso degli accertamenti è emerso che il veicolo circolava senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Ulteriori verifiche hanno consentito inoltre di accertare che il mezzo era munito di una targa di prova risultata falsa, utilizzata in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente.

Le accuse

L’attività investigativa immediatamente avviata dagli operatori ha portato all’individuazione di due soggetti che, sulla base degli elementi raccolti, hanno agito in concorso tra loro nella predisposizione e nell’utilizzo della documentazione e della targa contraffatta. I due sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di falso. Contestualmente si è proceduto al sequestro penale della targa di prova e della relativa documentazione ritenuta rilevante ai fini probatori. Sotto il profilo amministrativo sono state elevate sanzioni per un importo complessivo superiore a 1.000 euro, mentre l’autocarro è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.