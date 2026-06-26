L’angelo più bello del Paradiso: vola più in alto che puoi, piccolo Cri Un paese intero si è stretto attorno alla famiglia per l’ultimo saluto al bimbo di 10 anni

L’angelo più bello del Paradiso, vola più in alto che puoi, piccolo Cri.

È la frase che campeggia su uno degli striscioni appesi a un balcone di fronte alla Chiesa Parrocchiale Maria SS. della Carità di Moschiano, dove si sono svolti i funerali del piccolo Cristian Romano, il bambino di dieci anni morto in un tragico incidente stradale mentre era in sella alla sua minimoto.

Un paese intero si è stretto attorno alla famiglia per l’ultimo saluto. La chiesa era gremita in ogni ordine di posto. Presenti amici, parenti, cittadini e soprattutto i compagni di scuola di Cristian, che dall’altare hanno letto un commovente messaggio dedicato al loro piccolo amico. Momenti di grande emozione hanno accompagnato l’intera celebrazione, tra lacrime, silenzi e abbracci.

Nel corso dell’omelia il parroco ha invitato tutti a trovare conforto nella fede, rivolgendo un pensiero particolare ai familiari del bambino.

«Ai genitori Gianluca e Mariella, al fratello Manuel, la fede possa essere di consolazione – ha detto –. Umanamente siamo tentati di chiuderci nel silenzio e di dare sfogo alla disperazione. Ma questa liturgia ci ricorda una presenza, quella di Cristo che cammina e viaggia con noi anche nel dolore più grande».

Al termine della funzione religiosa, il feretro bianco del piccolo Cristian ha lasciato la chiesa accompagnato da un lungo e commosso applauso. Tra il pianto dei presenti, decine di palloncini bianchi sono stati liberati nel cielo come ultimo saluto al bambino.

La salma è poi proseguita per l’impianto di cremazione di Domicella.

Per la giornata delle esequie il sindaco di Moschiano, Sergio Pacia, aveva proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia e di partecipazione dell’intera comunità a un dolore che ha profondamente colpito il paese.