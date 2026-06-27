Assalto nella notte in gioielleria: banditi in fuga con bottino nell'avellinese Il colpo dei 4 banditi in azione nel comune di Monteverde

Assalto nella notte alla gioielleria , banditi in fuga con il bottino nell'avellinese. Quattro uomini a volto coperto, con un colpo rapidissimo sono riusciti a Monteverde nel giro di pochi minuti a forzare una porta e a trafugare preziosi. È quanto accaduto nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno, nel comune di Monteverde.

Bottino e danni ingenti

La banda ha sfondato l'ingresso del negozio e si è introdotta all'interno portando via una quantità considerevole di preziosi. Il valore esatto del bottino non è stato ancora determinato, ma secondo le prime stime si tratterebbe di un ricco bottino

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione competente, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo e risalire all'identità dei responsabili. I quattro, tutti con il volto travisato, non hanno lasciato testimoni. Si analizzano le immagini della videosorveglianza pubblica e privata presente in zona.