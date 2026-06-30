Attentato al giornalista Sigfrido Ranucci: un avellinese tra gli arrestati Il commando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone

I carabinieri hanno eseguito all'alba di oggi 4 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di essere gli esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Le accuse a vario titolo per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri.

L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025, a Pomezia, vicino Roma: un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale.

Tre le persone finite in carcere, una ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arresti sono stati compiuti nelle prime ore di martedì mattina, nelle province di Napoli e Avellino, dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dai militari dei Comandi Provinciali competenti per territorio.

Il commando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come "favore" e dietro compenso economico. I mandanti si sarebbero adoperati per garantire supporto per tutelare i presunti esecutori, fornendo fondi, schede telefoniche dedicate, assistenza legale e pianificando una loro eventuale fuga all'estero. Gli indagati avrebbero tentato in più occasioni di ostacolare le indagini effettuando bonifiche per cercare microspie, distruggendo schede Sim e concordando linee difensive omertose.