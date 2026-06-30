Tpra Parigi: grande partecipazione al club la Tartaruga Premiati i vincitori della seconda prova del grande slam

Si è svolta al club La Tartaruga la cerimonia di premiazione del Tpra Parigi, seconda prova del circuito grande slam, che ha fatto registrare un importante successo di partecipazione con 122 iscritti.

Dopo giornate di incontri combattuti e di grande spettacolo sui campi del circolo, atleti e appassionati si sono ritrovati per celebrare i protagonisti del torneo.

A condurre la cerimonia è stata la presidente del club La Tartaruga, Lucia Scrima, che ha ringraziato tutti i partecipanti, gli organizzatori e lo staff per l'impegno profuso nella riuscita della manifestazione, sottolineando il valore dello sport come momento di aggregazione e crescita.

Alla premiazione hanno preso parte anche il neo vicesindaco di Ariano Irpino e vicepresidente del club La Tartaruga, Giovannantonio Puopolo, e il presidente del Ct Renzulli, Remigio Volpe, che hanno espresso il loro apprezzamento per l'elevato livello tecnico del torneo e per l'organizzazione dell'evento, ormai punto di riferimento per il tennis amatoriale del territorio.

Le finali hanno regalato emozioni fino all'ultimo punto, con diverse sfide concluse sul filo dell'equilibrio.

Nel singolare maschile Expert Level, a conquistare il titolo è stato Vincenzo Bruno, che ha superato Ivan Vecchia con il punteggio di 9/8 al termine di una finale combattutissima.

Nel singolare femminile Expert Level, successo per Manuela Leo, capace di imporsi su Maura Giardino con il punteggio di 9/8, al termine di un incontro ricco di intensità e spettacolo.

Nel singolare maschile Limit 40, il trofeo è andato a Francesco Ciccarelli, vincitore della finale contro Guido Palmarozza con il punteggio di 9/7.

Nel doppio maschile, il successo è stato conquistato dalla coppia formata da Francesco Giovanni Napolitano e Alessandro Zolli, che hanno avuto la meglio su Francesco Nevola e Francesco Ruggiero con il punteggio di 9/7.

Nel doppio femminile, ancora protagonista Manuela Leo, che insieme a Maria Elena Riccio ha conquistato il titolo superando Donatella Fortuna e Pasqualina Ruggiero con il punteggio di 9/2.

E poi la terza prova del grande slam, il torneo "London", con numerosi tennisti pronti a contendersi punti preziosi e il prestigioso titolo della terza tappa della manifestazione.