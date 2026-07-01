Lettere al Garante: voci dal carcere tra diritti negati, paure e speranze Il nuovo libro di Samuele Ciambriello. Uno sguardo diretto sul mondo della detenzione

Lettere al Garante. Voci dal carcere tra diritti negati, paure e speranze è il nuovo libro di Samuele Ciambriello, pubblicato da IOD Edizioni nella collana Cronisti Scalzi, dedicata alla memoria di Giancarlo Siani.

Il volume raccoglie decine di lettere inviate da detenuti e detenute che hanno scelto di affidare alla scrittura le proprie paure, le richieste di aiuto, le denunce, le sofferenze quotidiane, ma anche il desiderio di riscatto e di una seconda possibilità.

Non si tratta di racconti costruiti a tavolino, ma di testimonianze autentiche che restituiscono uno spaccato della realtà penitenziaria italiana attraverso le parole di chi la vive ogni giorno.

Le lettere raccontano il sovraffollamento delle carceri, la solitudine, la lontananza dagli affetti, i problemi sanitari, il disagio psichico, le attese della magistratura di sorveglianza, la difficoltà del reinserimento sociale e, soprattutto, il bisogno di essere ascoltati.

"Nella mia stanza siamo in sette. Le stanze non sono strutturate per ospitare tale numero di persone. Trascorro quasi tutta la giornata chiuso senza fare nulla. Questo carcere annienta i diritti e la dignità di un essere umano".

Parole che interrogano la coscienza civile del Paese e che raccontano un carcere spesso lontano dall'orizzonte costituzionale della pena come strumento di rieducazione e reinserimento.

Attraverso queste pagine, Samuele Ciambriello offre ai lettori uno sguardo diretto sul mondo della detenzione, trasformando le lettere ricevute in un ponte tra il "dentro" e il "fuori", tra chi vive il carcere e chi lo conosce soltanto attraverso i numeri e le cronache.

Giornalista, docente universitario, operatore del privato sociale e scrittore, Samuele Ciambriello è da decenni impegnato sui temi della giustizia, dell'inclusione sociale e della tutela delle persone più fragili. La sua lunga esperienza accanto ai detenuti, iniziata negli anni Ottanta, lo ha portato a promuovere percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, attività culturali, progetti educativi e iniziative a sostegno dei diritti delle persone private della libertà.

La prefazione del volume è firmata da Stefano Anastasia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, che definisce il libro "un piccolo atto rivoluzionario, che apre uno squarcio nel muro dietro cui è nascosta l'esecuzione della pena detentiva e restituisce dignità a chi è senza voce".

Con Lettere al Garante, Ciambriello dà voce a chi vive dietro le sbarre e rilancia una domanda che attraversa tutto il libro: quale idea di giustizia e di umanità vogliamo costruire come società?

Dichiarazione dell'autore Samuele Ciambriello Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania.

"Immaginate, per un attimo, una cella di pochi metri quadrati nella quale vivono stipate da cinque a otto persone. Immaginate di trascorrervi gran parte della giornata, condividendo spazi minimi, privacy inesistente, tensioni, fragilità e sofferenze. Non è un'eccezione: per molti detenuti questa è la quotidianità.

Le carceri italiane sono al collasso. Oggi ospitano oltre 64.000 detenuti, circa 19.000 in più rispetto alla capienza regolamentare. Tra loro vi sono oltre 21.000 stranieri, quasi 20.000 persone con problemi di tossicodipendenza e circa 4.600 detenuti affetti da disturbi mentali.

La situazione della Campania è ancora più drammatica. Negli istituti penitenziari della nostra regione sono recluse 8.016 persone, quasi 2.000 in più rispetto ai posti effettivamente disponibili. Tra queste, 2.013 sono tossicodipendenti e 565 presentano problematiche psichiatriche.

Dietro questi numeri ci sono volti, storie, famiglie, sofferenze e speranze. C'è una realtà che non può essere ignorata e che interpella la coscienza civile di tutti noi.

Non possiamo continuare a considerare normale ciò che normale non è. Il sovraffollamento, la carenza di personale, le difficoltà nell'assistenza sanitaria e psicologica e l'insufficienza delle misure alternative rendono sempre più difficile garantire condizioni di vita rispettose della dignità umana e della funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione.

Per questo rivolgo un appello alla politica, alla magistratura di sorveglianza, all'amministrazione penitenziaria e alla società civile: occorre intervenire subito. Non con misure emergenziali, ma con scelte strutturali e coraggiose che mettano al centro la persona, la sicurezza collettiva e il reinserimento sociale. Se non ora, quando?"