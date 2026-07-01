Santa Lucia, aggressione al deputato Borrelli: due a giudizio E' stato firmato il decreto di citazione a giudizio per due uomini che aggredirono il deputato

di Paola Iandolo

Arriva una svolta giudiziaria decisiva per i fatti avvenuti il 13 luglio 2025 a Santa Lucia di Serino. La Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino nella persona del Sostituto Procuratore Dottore Giovanni Sodano, ha disposto il decreto di citazione a giudizio nei confronti dei due soggetti responsabili dell'aggressione ai danni del deputato Francesco Borrelli. L'udienza di comparizione predibattimentale si terrà il prossimo 4 novembre 2026 alle ore 10:00 presso il Tribunale avellinese.

La ricostruzione



I fatti risalgono alla scorsa estate, quando il deputato Borrelli si trovava presso la Casa Comunale del comune avellinese per prendere parte come relatore in un convegno pubblico. L'aggressione è scattata a seguito di un fermo richiamo alla legalità da parte del parlamentare, che aveva fermamente ripreso i due soggetti per aver parcheggiato l'auto occupando abusivamente lo stallo riservato ai disabili e le strisce pedonali. A quel punto, invece di rimuovere il veicolo, i due hanno reagito aggredendo brutalmente il deputato sia verbalmente che fisicamente, riportando contusioni alla parete toracica e all'arto superiore, con una prognosi di 5 giorni.