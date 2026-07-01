Ariano, Mario Ferrante: "Siete tutti invitati alla nostra festa in piazza" Domani 2 luglio: musica e degustazione per brindare all'avvio della nuova amministrazione comunale

"Sarete voi i protagonisti della nostra festa". Mario Ferrante chiama a raccolta la città. Un invito rivolto a tutti i cittadini, nessuno escluso, per domani sera 2 luglio 2026 con inizio alle 20.30 in piazza Garibaldi. E' la prima festa ufficiale dopo l'elezione a sindaco di Ferrante e della nuova amministrazione.

"Vi spettiamo per vivere insieme una serata di gioia, allegria e condivisione. Ci ritroveremo tutti insieme a piazza Ferrara. Ogni cittadino è invitato a vivere insieme a noi questo momento. Brinderemo all'inizio della nostra avventura amministrativa che intendiamo svolgere con serietà e impegno, al fianco di ognuno di voi, a partire dagli ultimi".

Ad allietare la serata: "La Banda della Posta, Valerio Ricciardelli con Tammurriarè. Degustazione di cibo e bevande per trascorrere una piacevole serata insieme. A seguire Dj set con Giò Graziano".

Una vittoria schiacciante al primo turno, quella di Mario Ferrante: 7.258 pari al 52,73% a fronte di 13.764 voti validi che hanno segnato il capolinea dell'amministrazione Franza e il cambio guida a palazzo di città.